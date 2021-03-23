Эксперты: Екатерина Рожкова наняла пиар-агентство для отбеливания репутации

Журналистское расследование показало, что заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, вероятно, способствует в размещении заказных материалов. В частности, эксперты проанализировали недавнюю статью в KyivPost, в которой был неправильно представлен ряд фактов.

Так, статья касается уголовного дела о завышенных расценках при заключении договора НБУ с украинской компанией Asters, и как результат - подписание документов на 125 млн гривен без соответствующих тендерных процедур. Однако статья в англоязычном издании обходит эти факты, зато выдвигает гипотезу о том, что якобы причина уголовного дела состоит в преследовании Екатерины Рожковой из-за работы с международными расследователями Kroll по делу Приватбанка.

Эксперты аргументировано обращают внимание, что автор умышленно избегает фактов об уголовном деле и личную роль Екатерины Рожковой, одновременно навязывая впечатление, что именно Рожкова является гарантом независимости Нацбанка, и власть ее преследует.

Авторы подчеркивают, что в тот же день, как вышла статья, был размещен целый ряд материалов в различных изданиях, которые предлагали именно такое видение ситуации и были явно направлены на международных партнеров Украины, чтобы вызвать у них впечатление, что идет преследование Рожковой не по уголовных делах, а за независимость. Организацией этих информационных волн занимается конкретное информационное агентство, которое оказывает содействие в размещении правильных тезисов.

Во время расследования эксперты обратились к автору статьи в KyivPost с просьбой объяснить, почему он вообще не упоминает ситуацию с Asters, отсутствием тендеров и заоблачные гонорары этой украинской компании. Ответов не было предоставлено.