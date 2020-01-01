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Британский штамм накрыл Украину, - Степанов

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"Из-за британского штамма выросли риски постковидного симптома", - подчеркнул Степанов.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
УНИАН

В Украине быстро распространяется «британский» штамм коронавируса, его инкубационный период длится значительно меньше. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время своего брифинга.

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Чиновник подчеркнул то, что этот штамм является более агрессивным, поражает молодых людей. Его инкубационный период протекает от 1 до 3 дней.

Он поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему.

Министр также рассказал, что есть случаи, когда пациенты умирали от того, что не могут дышать, при этом находясь в сознании.

Всех больных мы фиксируем с определенной клинической картиной. И очень часто это тяжелое течение болезни, - поделился Максим Степанов

Напомним, что за прошлые сутки, 22 марта, в Украине зафиксировали 11 476 новых больных на коронавирус.

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Теги: Максим Степанов, коронавирус, Украина, пандемия
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