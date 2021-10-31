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Выборы мэра Харькова могут провести 31 октября

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В Верховную Раду внесено соответствующее постановление.
Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса 17 декабря 2020 года
Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса 17 декабря 2020 года
УНИАН

Выборы нового харьковского головы могут провести уже 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление подано в Верховную Раду во вторник, 23 марта. Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.

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“Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского главы на 31.10.2021 года“, - написал парламентарий.

Скриншот Постановления о выборах мэра города Харькова
Скриншот Постановления о выборах мэра города Харькова
Скриншот

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Напомним, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова во время лечения в немецкой клинике Шарите. В тот же период он заочно вступил на пост городского головы.

Кернес умер 17 декабря в Берлине. Причина - осложнения, вызванные коронавирусом. 

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Теги: Харьков, выборы, мэр, Геннадий Кернес
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