Выборы мэра Харькова могут провести 31 октября
Выборы нового харьковского головы могут провести уже 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление подано в Верховную Раду во вторник, 23 марта. Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.
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“Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского главы на 31.10.2021 года“, - написал парламентарий.
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Напомним, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова во время лечения в немецкой клинике Шарите. В тот же период он заочно вступил на пост городского головы.
Кернес умер 17 декабря в Берлине. Причина - осложнения, вызванные коронавирусом.