Российские власти пытаются затянуть в свое политическое поле ОРДЛО, рассказал Олег Николенко.

В МИД высказались о планах РФ открыть офис партии в Донецке МИД / Facebook

РФ пытается открыть во временно оккупированном Донецке офис партии “Справедливая Россия“. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство рассматривает такой шаг страны как доказательство того, что РФ стоит за эскалацией на Донбассе. Слова политика передает “LIGA.net“.

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Так, в понедельник, 22 марта, на сайте “Справедливой России“ появилось сообщение, что лидер фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов дал поручение открыть в Донецке представительский центр партии. Он якобы будет “помогать“ людям, живущим на временно оккупированных территориях.

По словам Николенко, такой шаг является доказательством эскалации РФ ситуации во временно оккупированном Донбассе. Власти страны не только пренебрегают минскими договоренностями, но и пытаются затянуть регион в свое экономическое, электоральное и политическое поля.

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После того, как Россия незаконно раздала свои паспорта на Донбассе, партии увидели возможность получить “политические дивиденды“, отметил спикер МИД. Кроме того, информация “Справедливой России“ о “реализации избирательных прав граждан РФ“ нарушает суверенитет Украины и законодательство. По словам политика, она также позволяет проводить фальсификации на выборах в РФ.

Николенко добавил, что в России идут разговоры о том, чтобы организовать в ОРДЛО выборы в Госдуму.

“Украина уже заявила, что не признает легитимность таких голосований“, – сказал он.

Ранее сообщалось, что за сутки боевики на Донбассе нарушили режим тишины 5 раз и использовали запрещенное вооружение.