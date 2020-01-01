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В "красной" зоне карантина уже девять регионов Украины

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В "желтой" зоне карантина теперь только Херсонская область.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 23 марта, обновило список областей по зонам карантина. В “красную“ зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с СOVID-19 добавили Львовскую область, свидетельствуют данные Минздрава.

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Сейчас в “красную“ зону карантина входят Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.

В “оранжевой“ зоне - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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Теперь только одна Херсонская область находится в “желтой“ зоне карантина.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 565 732 случая СOVID-19. Выздоровели 1 268 886 человек, а 30 431 – умерли. Продолжали болеть 266 415 человек.

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Теги: Министерство здравоохранения, Украина, карантин, коронавирус, СOVID-19
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