Минздрав рассказал, кто в Украине чаще всего умирает от СOVID

От осложнений, вызванных вирусом, умерли более 30 тысяч украинцев.

В Украине чаще всего коронавирусом болеют люди старше 50 лет, а чаще всего умирают - люди в возрасте от 60 лет. Об этом в комментарии hromadske рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он опроверг появившуюся ранее в прессе информацию, что в нашей стране в последние месяцы увеличилось количество заболевших коронавирусом среди молодых людей, и что среди них выросла смертность.

Ляшко сообщил, что больше всего больных людей находятся в возрастной группе от 50 лет. С начала 2021 года происходит рост заболеваемости в возрастной группе 60+.

Болезнь тяжелее всего протекает у людей в возрасте 60+. До 80% всех летальных случаев регистрируют именно среди таких пациентов.

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Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года медики подтвердили 1 565 732 случая СOVID-19. Выздоровели 1 268 886 человек, а 30 431 – умерли. Продолжали болеть 266 415 человек.