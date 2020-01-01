В Минздраве назвали задачу-минимум по COVID-вакцинации

Коллективный иммунитет от коронавируса возможен, если прививки получит большинство населения.

Для появления коллективного иммунитета от коронавируса нужно вакцинировать как минимум 70% населения страны, то есть около 30 млн человек. Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Сергей Литовка в комментарии телеканалу “Дом“.

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“Кампанию по вакцинации можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно способствовать действиям МОЗ, прививочных бригад. МОЗ ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого“, - заявил Литовка.

Низкие темпы вакцинации, которые наблюдаются в Украине сегодня, эксперт Минздрава объяснил набором объективных и субъективных факторов.

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“Первое – это то, что у нас пришла только первая партия в 500 000 доз. Второе – готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации о том, что мы получили некачественную вакцину, она якобы опасна, мол, многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному осуществлению кампании“, - отметил он.

Напомним, на сегодняшний день в Украине привили от COVID почти 122 тыс человек. Больше всего вакцинированных граждан в Донецкой области.