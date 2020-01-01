"Слишком много смертей": Мэр Днепра объявил локдаун в городе

Минздрав пока не вносил Днепропетровщину в красную зону, но городские власти решили сделать на упреждение.

В Днепре городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении строгих карантинных ограничений, начиная с полуночи четверга 25 марта. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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“И хотя Днепр пока ещё не в “красной“ зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть “до упора“, а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения“, - заявил Филатов.

Мэр отметил, что прекрасно понимает усталость горожан от карантинных ограничений и недовольство из-за сопутствующих финансовых потерь.

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“Но. Слишком агрессивен стал вирус. Слишком “помолодели“ тяжелые больные. Слишком много смертей“, - подчеркнул Филатов.

Городской голова пообещал, насколько возможно, сделать карантинные ограничения “максимально комфортными для бизнеса“. По его словам, уже продумывается механизм компенсаций из местного бюджета.

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“Поверьте, что я с ужасом и болью наблюдаю за тем, как даже мои подчиненные (!) вначале шастают без масок по горисполкому, а потом, попадав “под кислород“, начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи“, - отметил мэр.

В заключение Филатов пообещал публично вакцинироваться, когда появиться возможность.

Напомним, СМИ сообщают, что в Одессе коллапс медсистемы, и медики выбирают, кого спасать. Но, пока в больницах сортируют пациентов, горожане игнорируют карантин.