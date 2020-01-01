Украину накрыло снегом: Когда ждать весну

В ночь с 22 на 23 марта некоторые регионы Украины снова засыпало снегом.

Несколько сантиметров выпало в выпало в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях.

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Температура воздуха колеблется от -4 до +1, на юге страны температура может подняться до 2-3 градусов со знаком плюс.

При этом синоптики обещают скорое потепление практически во всех частях Украины.

24 марта во всей западной части ожидается облачная погода, днём может появится солнышко, без осадков. Температура поднимется до +4- - +6 градусов по Цельсию.

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На востоке и в южных областях погода обещает быть пасмурной, возможен мокрый снег. Днём столбик термометра покажет 2- 4 градуса с плюсом. Ночью температура может опуститься до -1 градуса.

Столицу также ждет пасмурная погода, днём может выйти солнце. Днём температура воздуха составит +3+5 градусов, ночью может упасть до -5 по Цельсию.

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В субботу 27 марта по всей территории Украины может быть пасмурно, местами может выходить солнце, столбик термометра поднимется до +8+10 градусов. На Волыни и в Ровенской области может пройти небольшой дождь, воздух прогреется до +11+13 градусов.

Скрин

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