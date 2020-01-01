Кабмин разрешил плановые госпитализации при карантине

Украинцам разрешили лечить не только коронавирус, но и другие болезни.

Запрет на проведение плановых госпитализаций в Украине будет действовать только в “красной“ зоне. В регионах с “оранжевым“ и “желтым“ карантином теперь можно лечиться не только от коронавируса. Такие поправки в постановление о карантине внесли на заседании Кабинета Министров в понедельник, пишет “Интерфакс-Украина“.

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Как следует из нового тексту правительственного постановления, плановые мероприятия по госпитализации в “красной“ зоне запрещены для государственных и коммунальных медучреждений, кроме случаев помощи:

беременным, роженицам, новорожденным;

при осложненном течении беременности и родов;

пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

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паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; высокоспециализированными медучреждениями национального уровня;

в других неотложных случаях, когда отсрочка несет значительный риск для жизни или здоровья людей.

Напомним, СМИ сообщают, что в Одессе медикам приходится выбирать, кого спасать. В это время горожане массово нарушают карантин.