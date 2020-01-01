В Одессе обокрали офис НАБУ - СМИ

Правоохранители успели задержать одного из подозреваемых в преступлении.

В Одессе из офиса Национального антикоррупционного бюро Украины украли металлолом. Об этом сообщают на сайте издания Думская.

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22 марта житель села Фонтанка Одесской области вместе с двумя подельниками проник в гараж офиса, вывез оттуда металлолом.

О краже сообщил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ. Преступникам удалось украсть металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта. На данный момент точная сумма убытков устанавливается.

Полиция уже задержала одного из фигурантов преступления.

Ранее сообщалось о том, что НАБУ расследует покупку Украиной COVID-вакцин.