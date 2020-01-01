Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе обокрали офис НАБУ - СМИ

Комментариев: 0
Правоохранители успели задержать одного из подозреваемых в преступлении.
По данному факту проводится следствие
По данному факту проводится следствие
Думская

В Одессе из офиса Национального антикоррупционного бюро Украины украли металлолом. Об этом сообщают на сайте издания Думская.

Читай также: “Много идиотов в стране“: Степанов высказался о расследовании НАБУ

22 марта житель села Фонтанка Одесской области вместе с двумя подельниками проник в гараж офиса, вывез оттуда металлолом.

О краже сообщил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ. Преступникам удалось украсть металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта. На данный момент точная сумма убытков устанавливается.

Полиция уже задержала одного из фигурантов преступления.

Ранее сообщалось о том, что НАБУ расследует покупку Украиной COVID-вакцин.

Поделись:
Теги: Украина, Одесса, НАБУ, воры, металлолом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь