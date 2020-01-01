В Ровно на мужчину упал фрагмент бетонной остановки

Мужчина ожидал автобус, но в итоге уехал в машине скорой помощи.

В Ровно мужчина пострадал от опасной остановки кадр из видео

В Ровно на мужчину, ожидавшего автобус, с крыши остановки упал кусок бетона. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что тяжелый фрагмент бетона угодил мужчине по голове, поэтому очевидцы вызвали “скорую“. Когда прибыли медики, потерпевший находился в сознании.

Медбригада на месте обработала рану, после чего было принято решение о госпитализации пострадавшего в городскую больницу. Там ему диагностировали ушиб.

В настоящее время опасная остановка ограждена во избежание новых инцидентов.

Напомним, ранее мы публиковали видео, как на женщину в Киеве упала глыба снега и льда. Полиция предупреждает граждан об опасности сосулек и тающего снега на крышах.