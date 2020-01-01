Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровно на мужчину упал фрагмент бетонной остановки

Комментариев: 0
Мужчина ожидал автобус, но в итоге уехал в машине скорой помощи.
В Ровно мужчина пострадал от опасной остановки
В Ровно мужчина пострадал от опасной остановки
кадр из видео

В Ровно на мужчину, ожидавшего автобус, с крыши остановки упал кусок бетона. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читай также: На Житомирщине в один день деревьями убило двух лесников

Отмечается, что тяжелый фрагмент бетона угодил мужчине по голове, поэтому очевидцы вызвали “скорую“. Когда прибыли медики, потерпевший находился в сознании.

Медбригада на месте обработала рану, после чего было принято решение о госпитализации пострадавшего в городскую больницу. Там ему диагностировали ушиб.

В настоящее время опасная остановка ограждена во избежание новых инцидентов.

Напомним, ранее мы публиковали видео, как на женщину в Киеве упала глыба снега и льда. Полиция предупреждает граждан об опасности сосулек и тающего снега на крышах.

Поделись:
Теги: несчастный случай, Ровно, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь