В Харькове водители маршруток устроили поножовщину на остановке

Конфликт произошел на одной из самых загруженных транспортных развязок города – возле метро "Барабашова".

В Харькове полицейские выясняют обстоятельства конфликта между водителями маршруток, который закончился госпитализацией одного из участников. Как сообщили в полиции, во время ссоры один из мужчин ударил второго ножом и скрылся.

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Об инциденте на остановке троллейбуса по улице Амурской полицейские узнали около 6:30 от 43-летнего потерпевшего, который позвонил 102. Прибывшие на место правоохранители нашли раненого заявителя, который и рассказал, что пострадал от рук водителя другой маршрутки.

Потерпевший был госпитализирован в харьковскую “неотложку“. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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В то же время полицейские выяснили личность нападавшего. Им оказался 50-летний гражданин Азербайджана. После конфликта с потерпевшим он уехал с места происшествия, затем бросил маршрутку возле АЗС и далее уехал на личном авто.

Полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленника. Вещественные доказательства у него изъяли. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в столичном супермаркете охранник ударил женщину, которая нарушила карантин. Происходящее было заснято на видео.