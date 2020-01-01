В Харькове не хватает 250 медиков для работы с СOVID-больными

Городу нужны дополнительные бригады в опорные больницы.

Харькову из-за увеличения количества больных с коронавирусом нужно примерно 250 медиков для формирования дополнительных бригад в опорные больницы. Об этом рассказала заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, сообщает “Суспільне“.

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Дополнительные медицинские бригады планируют сформировать во всех четырех харьковских больницах, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Должно быть сформировано минимум по четыре дополнительных бригады на каждое медучреждение.

Опорным харьковским больницам, прежде всего, нужны анестезиологи. Также ищут кардиологов, терапевтов, неврологов, медсестер и младших медицинских сестер.

Харьков сейчас входит в “оранжевую“ зону карантина. Вчера, 22 марта, в Харьковской области подтвердили 843 новых случая коронавируса. Выздоровели 354 человека, а 12 – умерли.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года медики подтвердили 1 565 732 случая СOVID-19. Выздоровели 1 268 886 человек, а 30 431 – умерли. Продолжали болеть 266 415 человек.