Территория у здания засыпана разбитыми столами.

В Черновцах из окон ОГА выбрасывали мебель: Стало известно почему Кадр из видео

В Черновцах из окон облгосадминистрации (ОГА) выбрасывали мебель. Происходящее попало на видео, а затем в Сеть. Почему это происходит, передает “ТСН“, ссылаясь на слова главы агентства по обслуживанию помещения Анатолия Федорука.

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Так, депутат Черновицкого райсовета Артем Жук опубликовал в ролик, на котором видно, как из окна 4-го этажа местной ОГА выбрасывают мебель. Территория заднего двора здания была засыпана разбитыми столами.

Глава агентства по обслуживанию помещения Анатолий Федорук объяснил, что мебель выбрасывали из окон по причине реорганизации в администрации. Было решено расширить управление молодежи и спорта. Его сотрудники меняют помещение.

По этой причине проходит процесс замены старой мебели. Слесарям тяжело сносить ее с 4-го этажа, потому они решили ускорить процесс.

“У нас всего 3 слесаря, им трудно постоянно спускаться-подниматься. Но, конечно, замечания они получат. Нехорошо, чтобы так летела мебель из здания на Грушевского“, – сказал Федорук.

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Он также отметил, что часть мебели раздали подразделениям, а что не поддается ремонту, решили отправить в котельную, которая работает на дровах.

Ранее сообщалось, что в Ровно на мужчину упал фрагмент бетонной остановки.