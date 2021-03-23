26% украинцев против вступления страны в Евросоюз – опрос

14,7% граждан не смогли определиться с ответом.

26% украинцев против вступления страны в Евросоюз. Об отношении граждан к ЕС стало известно по итогам соцопроса, который был проведен Центром Разумкова.

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Так, в начале марта 2021 года 58,8% респондентов поддержали мнение о том, что Украине необходимо вступить в Евросоюз. Однако 26,4% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 14,8% людей затруднились ответить.

Примечательно, что в случае проведения референдума о вступлении Украины в Евросоюз 59,4% среди всех респондентов проголосовали бы “за“. “Против“ собираются голосовать 25,9%, а не определились – 14,7%.

Данные опроса Скриншот / Центр Разумкова

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Стоит также отметить, что среди тех, кто готов участвовать в референдуме, “за“ проголосовали 79,6% граждан, “против“ – 16,7%, а затруднились ответить – 3,7%.

При этом, среди противников референдума только 46% собираются голосовать, а среди сторонников данный показатель находится на уровне в 95%.

Данные опроса Скриншот / Центр Разумкова

Данный опрос был проведен Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки может составлять не более 2,3% с вероятностью в 0,95.

Ранее сообщалось, что до 2024 года станет известно, когда Украина вступит в НАТО.