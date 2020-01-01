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ДТП автобуса с украинцами в Польше: Водителю грозит до 5 лет тюрьмы

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Молодой человек сам находится в больнице.
ДТП автобуса с украинцами в Польше: Водителю грозит до 5 лет тюрьмы
ДТП автобуса с украинцами в Польше: Водителю грозит до 5 лет тюрьмы
Кадр из видео

Водителю, который был за рулем автобуса с украинцами, попавшего в ДТП в Польше, грозит до 5 лет тюрьмы. Второй водитель, как оказалось, является отчимом обвиняемого. Подробности рассказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк. Его слова передает “Укринформ“.

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Так, по словам чиновника, прокуратура собирается выдвинуть 22-летнему водителю автобуса обвинение по статье “неумышленное причинение катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей“. По ней обвиняемому грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет, что является максимальным наказанием.

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Павлюк отметил, что молодой человек в данный момент находится в больнице. Оказалось, что второй водитель автобуса был его отчимом. Мужчина погиб на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в результате аварии в Польше уже добрались домой.

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Теги: авария, ДТП, Польша, тюрьма, смерть, водитель
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