Пресс-секретарь Зеленского заработала 680 тысяч за год и купила джип

Юлия Мендель опубликовала декларацию за 2020 год.

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель за 2020 год заработала 684 тысяч гривен и приобрела автомобиль. Таки сведения появились в обновленной декларации Мендель на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Согласно документу, поданному во вторник, 23 марта, доход президентского пресс-секретаря за прошлый год составил 684 тысячи 48 гривен. Все деньги получены по основному месту работы в Офисе президента. Работодателем выступает Государственное управление делами.

В декларации Мендель также сообщила, что в декабре она приобрела автомобиль новый Suzuki Vitara, стоимостью 605 тысяч 900 гривен. Для его покупки она взяла кредит на сумму 388 тысяч 901 гривна.

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Кроме того, пресс-секретарь президента сообщила, что в прошлом году погасила кредит, взятый на покупку квартиру в Киеве площадью 48,5 кв.м. Квартира была куплена в 2018 году за 1 215 тысяч гривен. При этом размер кредита составил 681 тысяча 87 гривен, а проценты по нему – 111 тысяч 912 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель зарабатывает порядка 1,5 тыс. долл.