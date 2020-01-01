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Выбросил жену из 4 этажа: В Харькове суд дал 9 лет мужу-ревнивцу

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Обвиняемого признали виновным в покушении на убийство.
Выбросил жену из 4 этажа: В Харькове суд дал 9 лет мужу-ревнивцу
Выбросил жену из 4 этажа: В Харькове суд дал 9 лет мужу-ревнивцу
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Харькове суд дал 9 лет тюрьмы мужчине, который избил, а затем выбросил из окна 4 этажа свою супругу. Женщина выжила, но стала инвалидом. Подробности передает пресс-служба местной прокуратуры.

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По имеющимся данным, обвиняемый был признан виновным в совершении покушения на умышленное убийство.

Данный инцидент произошел в сентябре 2019 года. Следствие установило, что мужчина находился дома со своей женой, в один момент он затеял конфликт из-за ревности.

Сначала супруг избил возлюбленную, а затем схватил ее и вытолкнул в открытое окно. Пострадавшая выпала с высоты 4 этажа на неасфальтированую местность.

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Женщине удалось выжить только благодаря медицинской помощи, которая была оказана своевременно. Однако она осталась инвалидом, получив 1-ю группу.

В результате суд приговорил ее мужа к 9 годам тюремного заключения. Однако приговор в силу пока не вступил. Обвиняемый и прокурор его обжаловали.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине депутат подстрелил мужчину.

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Теги: прокуратура, суд, приговор, муж, жена, инвалидность
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