Президент Skyrizon назвал "ограблением" арест акций "Мотор Сич"

Он прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева.

Президент китайской компании Skyrizon Ду Тао назвал “открытым ограблением“ решение Шевченковского районного суда Киева о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО “Мотор Сич“. Об этом он сказал во время интервью изданию “Українські новини“.

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“Просто вопиющее, открытое ограбление - я не могу найти других слов, чтобы описать такое поведение“, - сказал Тао.

Он считает “полной ложью“ заявления представителей украинской власти о том, что национализация “Мотор Сич“ служит защите национальных интересов Украины, если будут только “пустые лозунги и невыполненные обещания“.

Ду Тао добавил, что решение Шевченковского районного суда в отношении компании “Мотор Сич“ – это “оскорбление принципа справедливости, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа“.

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Напомним, что СБУ в отношении компании “Мотор Сич“ открыла уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины. Компания передана в управление агентству АРМА. Для нее определят управляющую государственную компанию.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил категорически против того, чтобы контрольный пакет акций “Мотор Сич“ купил Китай или какая-нибудь другая страна.