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Степанов объяснил переполненные больницы сознательной стратегией

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Глава Минздрава уверяет, что больницы специально госпитализируют больше больных, чем раньше.
Степанов раскрыл стратегию Минздрава
Степанов раскрыл стратегию Минздрава
facebook.com/maksym.stepanov.official

В Украине сознательно пошли на увеличение госпитализаций пациентов с коронавирусом, чтобы не дожидаться тяжелого состояния у заболевших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Глава Минздрава подчеркнул, что третья волна коронавируса будет “намного тяжелее“ для системы здравоохранения Украины, недели предыдущие, но к этой волне готовились. При этом он подтвердил, что ситуация с количеством свободных мест в больницах напряженная.

“Сегодня на брифинге я констатировал ощутимое увеличение госпитализаций. Однако дело не только в агрессивности “британца“. Понимая ответственность перед людьми, мы сознательно идем на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины“, - заявил Степанов.

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По его словам, стратегия Минздрава сегодня – держать самые низкие показатели смертности в Европе и спасти как можно больше пациентов.

“Именно поэтому есть запас прочности, который позволит стране пережить очередную волну пандемии“, - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе коллапс медсистемы, медики выбирают, кого спасать.

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Теги: коронавирус, больница, Степанов, Минздрав
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