ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев земли в Крыму

Оккупанты запретили иностранцам владеть землей в большинстве районов Крыма.

В Евросоюзе назвали нарушением гуманитарного права указ президента России Владимира Путина, согласно которому иностранцы, в том числе украинцы, не могут владеть землей во временно оккупированном Крыме. Об этом заявила пресс-службы Европейской службы внешних действий.

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ЕС рассматривает вступление в силу указа Путина как очередную попытку насильственной интеграции аннексированного полуострова в состав России.

В заявлении ЕС также отмечается, что указ Путина нарушает международное гуманитарное право, так как он навязывает российское гражданство в Крыму.

“Это решение привело к произвольному лишению собственности“, - говорится в заявлении ЕС.

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Напомним, что 20 марта 2021 года, то есть через год после подписания, вступил в силу указ Путина, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма.

Ранее в МИД Украины назвали указ Путина по крымской земле юридически ничтожным. Он - часть российской политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного Крыма.