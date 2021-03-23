Не пускать в школу детей без прививки законно, - Верховный Суд

Дети, не получившие плановых прививок по возрасту, представляют опасность для окружающих, считают в суде.

Отстранение от занятий в школе ребенка, который не получил предусмотренные для его возраста прививки, является законным. Такое решение принял Верховный суд Украины, о чем сообщает его пресс-служба.

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“Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, непривитой по возрасту“, - говорится в сообщении.

В Суде отметили, что закон Украины “Об образовании“ предусматривает право учащихся на “безопасные и безвредные условия обучения“. Также этот закон обязывает учеников “ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих“.

По мнению суда, хотя у родителей есть право отказаться от обязательных прививок для их ребенка, оно противопоставляется правам остальных детей и родителей, которые хотят безопасности.

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“Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов“, - подчеркнули в Суде.

При этом в суде отметили, что непривитый ребенок по-прежнему может реализовать свое право на образование. Просто для этого нужно воспользоваться альтернативными способами получения образования.

Напомним, ранее в Министерстве образования заявляли, что вопрос допуска непривитых детей в школы отдан на откуп директорам учебных заведений.