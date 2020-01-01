На вакцинацию записались 300 тысяч украинцев

Больше всего граждан Украины записалось на инъекцию от коронавируса через приложение и сайт Дія.

Общее количество ожидающих своей очереди - 326 336 человек

В Украине записались в лист ожидания на вакцинацию от коронавируса 300 тысяч граждан. Большинство из украинцев воспользовались мобильным приложением Дія. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Запись в лист ожидания на вакцинацию в Дія - уникальный сервис, доступный в несколько кликов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество украинцев, стоящих в очереди на COVID-вакцинацию, составляет 326 336 человек.

Из них через приложение Дія записались 275 356 граждан, на сайте Дія - 25 947 человек и воспользовались контакт-центром Минздрава 25 033 украинца.

Между тем в стране провакцинировано почти 122 тысячи украинцев. За минувшие сутки укол сделали почти 11 тысячам.

Добавим, названо количество утилизированных доз вакцины в Украине. За месяц кампании вакцинации медикам пришлось по разным причинам утилизировать 345 доз препарата.



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