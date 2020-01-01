Полиция устроила засаду в доме лесничего

Полицейские Черниговщины получили оперативную информацию о группе лиц, которые планировали совершить разбойное нападение на лесничего.

Полиция задержала группировку за нападение на лесничего Нацполиция

В Черниговской области полиция задержала участников преступной группы за разбойное нападение на лесничего. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска полиции Черниговщины при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали участников преступной группировки, которые 21 марта ворвались в дом лесничего в Нежинском районе с целью совершения разбойного нападения", - говорится в сообщении.

Полицейские получили оперативную информацию о группе лиц, которые планировали совершить разбойное нападение на 55-летнего лесничего в одном из сел Комаровской территориальной общины Нежинщины. Поэтому в доме мужчины вооруженных злоумышленников уже ждало спецподразделение КОРД.

Полиция установила личности каждого участника преступной группы. В результате слаженных действий различных подразделений полиции, двух участников группы задержали непосредственно в доме лесничего.

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Организатор разбойного нападения скрылся на автомобиле. Для скорейшего задержания злоумышленника полиция ввела план Перехват.

Понимая, что не удастся выехать за пределы Черниговщины, злоумышленник покинул автомобиль в лесу и пытался пешком убежать от полиции. Полицейские задержали его сегодня утром недалеко от места совершения преступления.

Четвертого фигуранта задержали в столице с помощью коллег из Главного управления Нацполиции в Киеве.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Сейчас проверяется их причастность к совершению других разбойных нападений на территории Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области полиция задержала преступную группировку, которая похищала людей и вымогала у них деньги.

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