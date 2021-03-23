Шестерых депутатов Голоса предупредили об исключении - Юрчишин

Кроме самого Юрчишина исключить могут Бобровскую, Лозинского, Васильченко, Пипу, Устинову и Стефанишину, утверждает нардеп.

Шесть депутатов партии Голос получили предупреждения от руководства политсилы о возможном исключении. Об этом во вторник, 23 марта, заявил нардеп Ярослав Юрчишин.

"Предупредили об исключении, если не будем сохранять партийную дисциплину… еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть в общем нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий", - сообщил нардеп.

Он отметил, что окончательное решение по данному поводу еще не принято.

Разговоры об исключении самого Юрчишина появились после его участия в акции под Офисом президента, закончившейся вандализмом. Хотя сам он говорит, что его могут исключить за голосование.

В партии Голос подобные кадровые решение отрицают.

Напомним, 15 марта партия Слуга народа исключила нардепа Александра Дубинского, которого ранее исключили из парламентской фракции.

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