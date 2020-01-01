Две Беларуси, ноги и кокаин на вокзале: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 23 марта.
Украину на обложке Тhe Times подписали Беларусью. Австралийская модель поделилась пикантными фото.
Пограничники задержали пловцов-контрабандистов. На вокзале Киева задержали пассажира с партией кокаина.
В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней. Таможенники перехватили посылку с контрабандными бриллиантами.
Никитюк похвасталась длинными ногами. Модель plus size снялась для спортивного журнала.
При стрельбе у супермаркета в США погибли 10 человек. В Бангладеш произошел крупный пожар в лагере беженцев.
Долина нарциссов и древние артефакты: фото дня 22 марта
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