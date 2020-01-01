Две Беларуси, ноги и кокаин на вокзале: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 23 марта 2021 года.

Ивлеева снялась для Playboy в образе кибер-дивы instagram.com/_agentgirl_

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 23 марта.

Украину на обложке Тhe Times подписали Беларусью. Австралийская модель поделилась пикантными фото.

Пограничники задержали пловцов-контрабандистов. На вокзале Киева задержали пассажира с партией кокаина.

В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней. Таможенники перехватили посылку с контрабандными бриллиантами.

Никитюк похвасталась длинными ногами. Модель plus size снялась для спортивного журнала.

При стрельбе у супермаркета в США погибли 10 человек. В Бангладеш произошел крупный пожар в лагере беженцев.

Долина нарциссов и древние артефакты: фото дня 22 марта

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