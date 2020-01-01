Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсонской области погибли 90 лебедей

Комментариев: 0
На озере Сиваш погибли 90 птиц. Экспертиза показала, что причиной смерти лебедей стал птичий грипп. В регионе введен карантин.
Карантин введен с 23 марта
Карантин введен с 23 марта
Facebook/dpsskherson

В Херсонской области на озере Сиваш были обнаружены мертвыми 90 лебедей. Причина гибели птиц – птичий грипп, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

"22 марта 2021 года в Геническое управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило сообщение об обнаружении погибших лебедей на территории прибрежной зоны озера Сиваш охотничьих угодий Генического районного совета УООР (Украинское общества охотников и рыболовов) Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении.

Специалисты Генического управления на месте взяли биологический материал от пяти тел лебедей и направили его в Николаевскую областную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

"Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

С 23 марта введен карантин по высокопатогенному гриппу птицы, проведено зонирование вспышки.

Это далеко не первый случай гибели птиц в Херсонской области в последнее время. Так, накануне сообщалось о гибели краснокнижных серых журавлей из-за протравленного зерна в биосферном заповеднике Аскания-Нова.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, птичий грипп, смерть, птицы, Херсонская область, гибель, лебеди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь