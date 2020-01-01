В Херсонской области погибли 90 лебедей

На озере Сиваш погибли 90 птиц. Экспертиза показала, что причиной смерти лебедей стал птичий грипп. В регионе введен карантин.

В Херсонской области на озере Сиваш были обнаружены мертвыми 90 лебедей. Причина гибели птиц – птичий грипп, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

"22 марта 2021 года в Геническое управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило сообщение об обнаружении погибших лебедей на территории прибрежной зоны озера Сиваш охотничьих угодий Генического районного совета УООР (Украинское общества охотников и рыболовов) Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении.

Специалисты Генического управления на месте взяли биологический материал от пяти тел лебедей и направили его в Николаевскую областную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

"Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

С 23 марта введен карантин по высокопатогенному гриппу птицы, проведено зонирование вспышки.

Это далеко не первый случай гибели птиц в Херсонской области в последнее время. Так, накануне сообщалось о гибели краснокнижных серых журавлей из-за протравленного зерна в биосферном заповеднике Аскания-Нова.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet