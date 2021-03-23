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У трети украинцев нет сбережений

Комментариев: 1
Остальным 70% украинцев их денежных сбережений хватит в среднем на три месяца, оказал соцопрос.
Треть украинцев не имеют сбережений
Треть украинцев не имеют сбережений
Politeka

В Украине в начале марта только семь из десяти украинцев имеют сбережения - в среднем их хватит на 2,7 месяцев. Результаты опроса компании Research & Branding Group опубликованы во вторник, 23 марта.

Согласно результатам опроса, хватит сбережений:

  • менее чем на месяц - 10%,
  • в месяц - 17%,
  • на 2 месяца - 14%,
  • в 3-4 месяца - 10%,
  • на 5-6 месяцев - 6%,
  • на 7-12 месяцев - 2%,
  • более чем на год - 2%,
  • затрудняюсь сказать - 10%.

В то же время у 30% украинцев сбережений нет совсем.

Отмечается, что опрос проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением ОРДЛО и аннексированного Крыма. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

 
 

Ранее соцопрос показал, кому украинцы доверяют больше всего. Украинцы склонны доверять волонтерам, армии и церкви, а также обычным людям в своем населенном пункте.

Украина попала в ТОП несчастливых стран

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Теги: соцопросы, деньги, украинцы, соцопрос, сбережения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hyerwwser    23.03.2021, 20:25
Оценка:  -22
hyerwwser
Нужно просто привыкать экономить,перестать выбрасывать продукты питания и впустую тратить деньги.В первую очередь на полноценную оплату европейских тарифов услуг ЖКХ.
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