У трети украинцев нет сбережений

Остальным 70% украинцев их денежных сбережений хватит в среднем на три месяца, оказал соцопрос.

В Украине в начале марта только семь из десяти украинцев имеют сбережения - в среднем их хватит на 2,7 месяцев. Результаты опроса компании Research & Branding Group опубликованы во вторник, 23 марта.

Согласно результатам опроса, хватит сбережений:

менее чем на месяц - 10%,

в месяц - 17%,

на 2 месяца - 14%,

в 3-4 месяца - 10%,

на 5-6 месяцев - 6%,

на 7-12 месяцев - 2%,

более чем на год - 2%,

затрудняюсь сказать - 10%.

В то же время у 30% украинцев сбережений нет совсем.

Отмечается, что опрос проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением ОРДЛО и аннексированного Крыма. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее соцопрос показал, кому украинцы доверяют больше всего. Украинцы склонны доверять волонтерам, армии и церкви, а также обычным людям в своем населенном пункте.

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