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Биометрические визы иностранцам: подписан закон

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Иностранцы и лица без гражданства во время оформления визы должны представлять свои биометрические данные. Закон подписал президент Украины.
Закон нацелен на усовершенствование визовых процедур
Закон нацелен на усовершенствование визовых процедур
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз №1328- ІХ. Закон был принят парламентом 4 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Данный документ нацелен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления биометрических украинских виз гражданам иностранных государств и лицам без гражданства.

"В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом Министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы", - говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что подписанный главой государства закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал экономический паспорт. Каждый рожденный в Украине ребенок "накопит" на своем банковском счету средства от использования недр и потом потратит деньги на свое высшее образование.

До этого Зеленский назвал сверхважные для Украины законы. Это, в частности, законы, необходимые для завершения земельной реформы, децентрализации, преодоления коррупции.
 

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Теги: Украина, президент, Визы, иностранцы, Владимир Зеленский, биометрия
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Источник: korrespondent.net

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