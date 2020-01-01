Биометрические визы иностранцам: подписан закон

Иностранцы и лица без гражданства во время оформления визы должны представлять свои биометрические данные. Закон подписал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз №1328- ІХ. Закон был принят парламентом 4 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Данный документ нацелен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления биометрических украинских виз гражданам иностранных государств и лицам без гражданства.

"В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом Министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы", - говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что подписанный главой государства закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал экономический паспорт. Каждый рожденный в Украине ребенок "накопит" на своем банковском счету средства от использования недр и потом потратит деньги на свое высшее образование.

До этого Зеленский назвал сверхважные для Украины законы. Это, в частности, законы, необходимые для завершения земельной реформы, децентрализации, преодоления коррупции.



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