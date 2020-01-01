ВНО-2021 не перенесут вне зависимости от карантина - МОН

Во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, подчеркнули в министерстве.

В 2021 году ВНО состоится в запланированные сроки независимо от карантина: пробное тестирование - 10 апреля, основная сессия стартует 21 мая. Об этом сообщает Минобразования во вторник, 23 марта.

Во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений, подчеркнули в МОН. К ним относится пробное ВНО, ВНО, вступительные экзамены с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.

"Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", - сказано в сообщении.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на ВНО.

Напомним, что ранее были названы самые популярные предметы на ВНО-2021. Больше всего абитуриентов пожелали пройти тестирование по украинскому языку и литературе, а меньше всего - по испанскому языку.

ВНО-2021: опубликован график

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