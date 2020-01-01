Подсчитаны потери каждого украинца в 2020 году

До кризиса ожидалось, что номинальный ВВП на одного гражданина составит 109,04 тыс. грн. Однако реальная цифра оказалась меньше - 100,47 тыс.

Каждый житель Украины в 2020 году в среднем потерял около 8% своего потенциального благосостояния. Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) с учетом инфляции упал за год на 4%, это больше, чем в среднем в мире. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

До кризиса, начавшегося в Украине в первые месяцы прошлого года с падения в промышленности, на транспорте и в других базовых отраслях, ожидалось, что экономика страны вырастет на 3,3%. Эти цифры и были ранее заложены в государственный бюджет. По прогнозам специалистов, в этом случае номинальный ВВП за год должен был вырасти до 4551,7 млрд гривен.

Однако Госстат оценивает номинальный ВВП Украины за 2020 год меньше - в 4194,1 млрд гривен.

Реальный ВВП упал за год на 4%, тогда как в среднем по миру падение мировой экономики оценивается в 3,5%.

Когда в марте 2020 года в Украине был введен локдаун, то прогноз пересмотрели в сторону снижения ВВП на 4,8%. Максимально снижение ВВП было зафиксировано во втором квартале - на 11,2%. По оценкам экспертов, уже к концу года экономика почти прекратила падение.

До кризиса ожидалось, что номинальный ВВП Украины на одного гражданина составит 109,04 тысяч гривен при росте экономики на 3,3%.

В итоге номинальный ВВП за прошлый год составил 100,47 тысяч гривен - на 7,9% или на 8,57 тысяч гривен меньше планируемого.

Также значительно ниже ожиданий правительства Украины оказалась и средняя заработная плата. Прогнозировалась зарплата в 12 043 гривен в среднем за год. Но по факту оказалась на 452 гривен в месяц меньше и составила 11 591 гривну.

Также беднее украинцы оказались и из-за девальвации отечественной валюты к доллару и к евро. Официальный курс доллара за 2020 год вырос на 19,4% до 28,27 гривен. Курс евро с 31,5 гривен поднялся до 34,73 гривен за евро. В итоге покупательская способность украинцев весьма значительно упала.

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Напомним, что за год инвестиции в Украину рухнули почти на 40%. Больше всего инвестиции сократились в сферу искусств, спорта, развлечений и отдых. При этом в почтовую и курьерскую деятельность - взлетели.

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