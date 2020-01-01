Зеленский подписал закон о доступе к правосудию украинцев в Крыму

Документ призван упростить доступ к правосудию для граждан Украины, проживающих на аннексированном полуострове.

Зеленский подписал закон о доступе к правосудию граждан Украины в Крыму Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении доступа к правосудию граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба президента во вторник, 23 марта.

Закон дает возможность жителям полуострова обращаться к любому суду Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела из такого суда при рассмотрении в судах Киева.

"Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице", - сказано в сообщении.

В силе остается норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенных в АР Крым и Севастополе, рассматриваются общими судами города Киева.

"Закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - добавили у Зеленского.

Напомним, что ранее в аннексированном Крыму запретили украинцам владеть землей. Если украинцы не передали права на землю, то их будут отбирать через суд и продавать, решили российские "власти" на полуострове. Год назад таких участков насчитывалось 11 тысяч.

Позже Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. Указ Путина не влечет правовых последствий для Украины, его обсудят на Крымской платформе, заявили в МИД.

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