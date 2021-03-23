Зеленский подписал санкции против граждан РФ

Под санкциями помимо российских граждан оказались и ведущие СМИ РФ, а также французские депутаты Европарламента за посещение аннексированного Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 23 марта 2021 года О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, под санкции попали граждане Российской Федерации: Александр Горовой, Валентина Казакова, Адзинов Кирилл, Олег Левченко, Анна Гурьянова, Владимир Хлыстов, Олег Агарков, Александр Башкин, Всеволод Вуколов, Игорь Зубов, Александр Карлин, Владислав Меньшиков, Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Михаил Горшков, Серегй Моляков, Александр Ганов, Леонид Рыженькин.

Санкционные меры наложены также на 81 российскую компанию. В частности, на Интернет-Пресса, Газета.Ру, Утро.Ру, Международное информационное агентство Россия сегодня, Лента.Ру, СМИ2, ТВ-Новости, Федеральное агентство новостей и другие.

В санкционный список попали и трое французских депутатов Европарламента, посетившие оккупированный Крым: Жорон Виржини, Жан-Лин Лакапэль и Филипп Оливье.



Указом президента министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Добавим, Верховной Раде предлагают изменить закон о санкциях. Власти с помощью СНБО вводят санкции против граждан Украины, что не предусмотрено законодательством. Депутаты предлагают внести изменения в закон.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский продлил санкции против российских банков. Санкции в отношении дочерней компании Сбербанка и Проминвестбанка продлеваются на три года.



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