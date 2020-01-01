В ОП предложили механизм карантинных выплат ФОПам

У Зеленского хотят использовать схему, аналогичную прошлому локдауну, - по 8 тысяч гривен для предпринимателей в красной зоне карантина.

В Офисе президента предложили выплатить ФОПам из красной зоны карантина по 8 тысяч гривен, использовав механизм предыдущего локдауна. Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 23 марта.

В частности, для поддержки малого и микробизнеса, а также наемных работников предприятий в красной зоне карантина, предлагают использовать механизм выплат через портал Дія.

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг Дія и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сказала замглавы ОП Юлия Свириденко.

При этом местные власти могут добавить к сумме госпомощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

Накануне в Киеве против локдауна протестовали ФОПы. Предприниматели решили не собираться на акцию протеста возле Офиса президента в связи с субботними протестами в Киеве. Марш протестующих ФОПов подошел к Кабмину. Лидер движения SaveФОП призвал участников протестной акции требовать встречи с премьер-министром.

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