Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Безвизовый въезд в Украину для китайских туристов вводится на шесть месяцев для развития дружественных отношений.

Безвизовый въезд для граждан КНР будет действовать с 1 апреля по 30 сентября president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 116/2021 О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью. Безвизовый въезд будет действовать с 1 апреля по 30 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Это сделано для развития дружественных отношений между двумя странами и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"С 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский подписал закон о доступе к правосудию украинцев в Крыму. Документ призван упростить доступ к правосудию для граждан Украины, проживающих на аннексированном полуострове.

Также добавим, президент подписал закон о предоставлении иностранцами своих биометрических данных о время оформления визы.



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