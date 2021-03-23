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Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Комментариев: 3
Безвизовый въезд в Украину для китайских туристов вводится на шесть месяцев для развития дружественных отношений.
Безвизовый въезд для граждан КНР будет действовать с 1 апреля по 30 сентября
Безвизовый въезд для граждан КНР будет действовать с 1 апреля по 30 сентября
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 116/2021 О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью. Безвизовый въезд будет действовать с 1 апреля по 30 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Это сделано для развития дружественных отношений между двумя странами и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"С 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский подписал закон о доступе к правосудию украинцев в Крыму. Документ призван упростить доступ к правосудию для граждан Украины, проживающих на аннексированном полуострове.

Также добавим, президент подписал закон о предоставлении иностранцами своих биометрических данных о время оформления визы.
 

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Теги: Украина, президент, Китай, КНР, безвизовый режим, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    23.03.2021, 23:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Совсем идиот что лм? Нашел время для голимых понтов!
hyerwwser    23.03.2021, 23:06
Оценка:  -22
hyerwwser
Клоун,тебе ещё за"Мотор Січ"придётся платить нехилую компенсацию им.Исключительно в рамках"дружественных отношений". :-)
wert-71    23.03.2021, 23:00
Оценка:  +2
wert-71
тоесть локдаун признан лишним, но отвечать за него не хочется - лучше добить государство неконтролируемой миграцией воинствующей цивилизации
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