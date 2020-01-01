В Славянске неизвестный ограбил пункт приема металлолома и ранил работника

Вооруженный автоматом мужчина забрал выручку из кассы, потом выстрелил в работника и скрылся. На его поиски брошены все силы полиции.

Злоумышленник вел себя уверенно и нагло

В Славянске неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, ограбил пункт приема металлолома и ранил в ногу человека. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает пресс-служба Краматорского районного управления ГУНП Украины в Донецкой области.

Происшествие случилось около семи часов утра вторника, 23 марта. Неизвестный в темной одежде, шапке и защитной маске на лице зашел в пункт приема металлолома. В руках у него было автоматическое оружие. В помещении находилось два человека, от которых он потребовал, угрожая убийством, деньги.

Взяв из коробки купюры он выстрелил в работника, попав ему в ногу, и скрылся.

На розыск злоумышленника были подняты все силы полиции, включая спецназ и кинологов с собаками.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК Украины (Разбойное нападение).

До этого сообщалось, что в Николаеве неизвестный в маске ограбил АЗС. Он был в черной одежде и маске на лице.

Добавим, в Полтавской области ограбили церковь. Вором оказался хорошо знакомый служителям храма местный житель. Он помогал при уборке и строительстве.



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