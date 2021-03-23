В Госпогранслужбе рассказали, что грозит за поддельную справку на COVID-19

Во время проверки пограничники будут проверять справки, включая дату их выдачи, на каких бланках напечатаны, какая стоит печать.

При пересечении границы. В Украине за поддельную справку на коронавирус могут открыть уголовное дело Держприкордонслужба України

За поддельную справку на коронавирусную инфекцию, предъявленную для пересечения украинской границы, могут возбудить уголовное дело. Об этом во вторник, 23 марта, заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Громадське радіо.

Он рассказал, что во время проверки пограничники будут проверять справки, включая дату их выдачи, на каких бланках напечатаны, какая стоит печать. Если документ покажется пограничникам поддельным, то они обратятся за помощью в полицию, а также к своим коллегам за территорией страны.

"Если будут какие-то подозрения, то иностранцу может быть отказано во въезде в Украину, а при необходимости и дальнейших проверок могут открыть уголовные дела", - заявил он.

Помощник главы Государственной пограничной службы рекомендовал туристам "не испытывать судьбу" и действовать в рамках закона.

Напомним, в Украине ужесточили правила въезда в страну. Обязательным является наличие ПЦР-теста на COVID.

Как сообщалось ранее, в мире зафиксировано более 124,3 миллиона случаев COVID-19.

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