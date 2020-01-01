ПриватБанк ограничил платежи на карту-ключ ФОП

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений, подчеркнули в финучреждении.

Приватбанк не сможет принимать крупные платежи из других банков на бизнес-карты Корреспондент.net

АО ПриватБанк ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Українські Новини cо ссылкой на пресс-службу банка.

Как пояснили в банке, ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков.

При создании платежей с других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 000 грн в месяц - ПриватБанк не сможет принять такой платеж. Он будет рекомендовать использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка.

В банке отметили, что это предусмотрено законодательством о финмониторинге, поскольку при зачислении средств на расчетные счета должно быть указано четкое назначение платежа, что не всегда делается при зачислении на карту.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений, подчеркнули в финучреждении.

Напомним, прибыль ПриватБанка за 2020 год составила 25,3 млрд грн, что на на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

В ноябре сообщалось, что ПриватБанк списал почти 40 млрд грн проблемных долгов.

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