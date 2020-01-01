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Паралимпийцам назначили президентские премии

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Сумма стипендий для спортсменов составляет 15-12 тысяч гривен, для тренеров 12-7 тысяч гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам. Об этом во вторник, 23 марта, информирует пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 115/2021 "О назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров", - сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Согласно документу, стипендии Главы государства назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

Среди стипендиатов такие спортсмены: Борис Бабар, Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Казаков, Оксана Шишкова и другие. Все они получат стипендию в размере 12 000 гривен.

Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена Президентом на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Ранее президент Владимир Зеленский по случаю Международного женского дня подписал указ о награждении 109 выдающихся украинок различными наградами. 

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Теги: Спорт, стипендии, указ, спортсмены, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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