Обострение на Донбассе: десять обстрелов за сутки

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных в районе Авдеевки, Шумов, Гнутово, и Славного.

У ВСУ сутки прошли без потерь Facebook/Операция объедененных сил

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано десять обстрелов позиций украинских военных со стороны сепаратистов. У ВСУ сутки прошли без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного, противник открывал огонь по позициям ООС из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, сепаратисты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Шумов противник вел огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино - по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного – враг использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – отметили в штабе.

С начала суток среды режим тишины не нарушался.

Напомним, за сутки 22 марта сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Также сообщалось, что на окраине Донецка снайпер убил местного жителя, который кормил кур.

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