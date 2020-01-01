В стране растет заболеваемость коронавирусом, власти изменили правила ношения масок в "красной" зоне карантина, а президент Владимир Зеленский подписал закон и указ. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

Итоги 23 марта: Антирекорд по смертности от COVID и санкции против РФ Офис президента / Facebook

В Украине антирекорд по смертности от COVID

Впервые количество умерших пересекло отметку в 300 человек. Кроме того, за неделю болезнь подхватили 26 тыс граждан, что больше показателей предыдущей недели. Выросло и количество госпитализированных. 22 марта в больницах лечились более 36 тыс украинцев с COVID.

Кабмин изменил правила ношения масок в “красной“ зоне карантина

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Так, если регион попадет в “красную“ зону, местные жителям запрещается находиться на территориях общего пользования без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих рот и нос.

Зеленский ввел санкции против граждан России

Президент подписал решение СНБО от 23 марта о применении изменений в персональные санкции. Ограничения были наложены на 81 компанию РФ. Также санкции были введены против троих французских депутатов Европарламента. Они посещали временно оккупированный Крым.

Зеленский подписал указ о доступе к правосудию

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Документ позволяет жителям временно оккупированного Крыма обращаться к любому суду в Херсонской области с целью рассмотрения дела или ходатайствовать о передаче дела во время рассмотрения в судах Киева. Норма закона о том, что гражданские дела, которые подсудны судам в Крыму и Севастополе, рассматриваются общими судами Киева, остается в силе.

В МВД сообщили, что погромы на Банковой были спланированы

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Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что организаторы акции планировали ее не как мирный протест. Они ставили задачу – насилие и кровопролитие, к протесту они готовились заранее, рассказал он. Кроме того, считается, что организаторы сами намекали протестующим, что будут массовые драки с полицией. Геращенко также опубликовал ролик с лицами, причастными к погрому.