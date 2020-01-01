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Более 15 тысяч украинцев за сутки привились от COVID

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Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине во вторник, 22 марта, привили от коронавируса 15 097 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава. Всего с начала вакцинации прививки сделали 137 026 украинцев. Один из них получил две дозы вакцины.

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Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Киеве (1 330). Меньше всего - в Донецкой области (50).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 22 марта:

Винницкая область - 810 прививок;
Волынская область - 390 прививок;
Днепропетровская область – 1 120 прививок;
Донецкая область - 50 прививок;
Житомирская область - 700 прививок;
Закарпатская область - 630 прививок;
Запорожская область - 430 прививок;
Ивано-Франковска область - 712 прививок;
Киевская область - 890 прививок;
Кировоградская область - 400 прививок;
Луганская область - 120 прививок;
Львовская область – 1 055 прививок;
г. Киев – 1 330 прививок;
Николаевская область - 470 прививок;
Одесская область - 520 прививок;
Полтавская область - 610 прививок;
Ровенская область - 530 прививок;
Сумская область - 810 прививок;
Тернопольская область - 740 прививок;
Харьковская область - 520 прививок;
Херсонская область - 550 прививок;
Хмельницкая область - 240 прививок;
Черновицкая область - 190 прививок;
Черниговская область - 350 прививок;
Черкасская область - 930 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека, а 30 773 – умерли. Продолжали болеть 272 861 человек.

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Теги: Украина, вакцинация, прививки, коронавирус, СOVID-19
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