Более 15 тысяч украинцев за сутки привились от COVID

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине во вторник, 22 марта, привили от коронавируса 15 097 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава. Всего с начала вакцинации прививки сделали 137 026 украинцев. Один из них получил две дозы вакцины.

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Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Киеве (1 330). Меньше всего - в Донецкой области (50).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 22 марта:

Винницкая область - 810 прививок;

Волынская область - 390 прививок;

Днепропетровская область – 1 120 прививок;

Донецкая область - 50 прививок;

Житомирская область - 700 прививок;

Закарпатская область - 630 прививок;

Запорожская область - 430 прививок;

Ивано-Франковска область - 712 прививок;

Киевская область - 890 прививок;

Кировоградская область - 400 прививок;

Луганская область - 120 прививок;

Львовская область – 1 055 прививок;

г. Киев – 1 330 прививок;

Николаевская область - 470 прививок;

Одесская область - 520 прививок;

Полтавская область - 610 прививок;

Ровенская область - 530 прививок;

Сумская область - 810 прививок;

Тернопольская область - 740 прививок;

Харьковская область - 520 прививок;

Херсонская область - 550 прививок;

Хмельницкая область - 240 прививок;

Черновицкая область - 190 прививок;

Черниговская область - 350 прививок;

Черкасская область - 930 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека, а 30 773 – умерли. Продолжали болеть 272 861 человек.