В Украине поймали агента белорусского КГБ
В Волынской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси, который является агентом белорусского КГБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ задержала участника диверсионной “группы Бергмана“
По версии досудебного следствия, фигурант собирал информацию о том, как защищена государственная граница Украины, порядок охраны границы. Он также собирал данные про украинских пограничников и таможенников, искал на них компрометирующие сведенья. С этой целью он пытался завербовать украинских пограничников.
Кроме того, перед этим агентом была поставлена задача наладить каналы переправки через границу оружия и товаров двойного назначения.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 114 УК Украины (Шпионаж). Следствие продолжается.
Читай также: СБУ задержала боевика из “группы Безлера“, пытавшего украинских военных
Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. В Украину он прибыл с разведывательными целями.