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В Украине поймали агента белорусского КГБ

Комментариев: 2
Уголовное дело открыли по ст. 114 УК Украины (Шпионаж).
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/SecurSerUkraine/

В Волынской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси, который является агентом белорусского КГБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии досудебного следствия, фигурант собирал информацию о том, как защищена государственная граница Украины, порядок охраны границы. Он также собирал данные про украинских пограничников и таможенников, искал на них компрометирующие сведенья. С этой целью он пытался завербовать украинских пограничников.

Кроме того, перед этим агентом была поставлена задача наладить каналы переправки через границу оружия и товаров двойного назначения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 114 УК Украины (Шпионаж). Следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. В Украину он прибыл с разведывательными целями.

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Теги: СБУ, Беларусь, КГБ, агент, уголовное производство, задержание
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Комментариев (2)
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Стр    24.03.2021, 11:15
Оценка:  +2
Стр
мешок булбы ему в жо пу
aprilin    24.03.2021, 10:40
Оценка:  +2
aprilin
..теперь будет изучать какими сортами картоплі/ бульбы... кормят заключенных в Украине
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