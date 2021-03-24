В Украине поймали агента белорусского КГБ

Уголовное дело открыли по ст. 114 УК Украины (Шпионаж).

В Волынской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси, который является агентом белорусского КГБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии досудебного следствия, фигурант собирал информацию о том, как защищена государственная граница Украины, порядок охраны границы. Он также собирал данные про украинских пограничников и таможенников, искал на них компрометирующие сведенья. С этой целью он пытался завербовать украинских пограничников.

Кроме того, перед этим агентом была поставлена задача наладить каналы переправки через границу оружия и товаров двойного назначения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 114 УК Украины (Шпионаж). Следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. В Украину он прибыл с разведывательными целями.