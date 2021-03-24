В 2020 году уровень заболеваемости недугом значительно снизился, рассказал глава государства.

Зеленский сообщил, что Украина победит эпидемию туберкулеза к 2030 году Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина намерена победить эпидемию туберкулеза к 2030 году. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал на своей странице в Twitter.

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Так, в своем посте Зеленский напомнил, что в среду, 24 марта, – Всемирный день борьбы против туберкулеза. Он также отметил, что эпидемия COVID-19 не является поводом забывать о других существующих болезнях.

По словам президента, Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию туберкулеза к 2030 году. Кроме того, в Украине за 2020 год заболеваемость на открытую форму недуга снизилась на 30%.

#COVID19 – не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. 🇺🇦 підтримала намір @UN подолати епідемію недуги до 2030 р. В 🇺🇦 захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%. @WHO #WorldTBDay pic.twitter.com/waqORrn5S8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

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Стоит отметить, что 11 марта Украина получила новую партию вакцин против туберкулеза. За их закупку потратили 1,717 млн грн. Первая партия составляла 450 тыс доз. Вторая партия составит еще 640 тыс доз.

Ранее сообщалось, что в Украине был зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19.