Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский сообщил, что Украина победит эпидемию туберкулеза к 2030 году

Комментариев: 2
В 2020 году уровень заболеваемости недугом значительно снизился, рассказал глава государства.
Зеленский сообщил, что Украина победит эпидемию туберкулеза к 2030 году
Зеленский сообщил, что Украина победит эпидемию туберкулеза к 2030 году
Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина намерена победить эпидемию туберкулеза к 2030 году. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал на своей странице в Twitter.

Читай также: Более 15 тысяч украинцев за сутки привились от COVID

Так, в своем посте Зеленский напомнил, что в среду, 24 марта, – Всемирный день борьбы против туберкулеза. Он также отметил, что эпидемия COVID-19 не является поводом забывать о других существующих болезнях.

По словам президента, Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию туберкулеза к 2030 году. Кроме того, в Украине за 2020 год заболеваемость на открытую форму недуга снизилась на 30%.

Читай также:  В Минздраве объяснили смерть украинки после COVID-прививки

Стоит отметить, что 11 марта Украина получила новую партию вакцин против туберкулеза. За их закупку потратили 1,717 млн грн. Первая партия составляла 450 тыс доз. Вторая партия составит еще 640 тыс доз.

Ранее сообщалось, что в Украине был зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, президент, туберкулез, ООН, эпидемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
hyerwwser    24.03.2021, 11:36
Оценка:  -22
hyerwwser
Когда клоун что-то говорит,это всегда доставляет! :-)
Lyonya-Space    24.03.2021, 11:31
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ага, точно!
И это всё при том, что при этих Зе начали массово закрывать тубдиспансеры в Украине.
От себя могу заявить, что Украина откроет базу на Марсе к 2335 году!
Трепаться - не мешки ворочать!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь