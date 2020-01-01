Появились детали смерти военной, умершей после прививки - СМИ

У женщины оторвался тромб, что и стало причиной смерти.

В Одесской области после вакцинации умерла девушка, которая служила по контракту. Об этом сообщают на странице Командования Медицинских сил ВСУ, передает Страна.

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Покойную звали Инна Юрьевна Нарожная. Она служила в ракетно-зенитном полку в Черноморском (Чабанке) Лиманского района.

Девушка собиралась ехать на службу в зону проведения ООС, поэтому 21 марта получила прививку от коронавируса Covishield. Вакцинацию осуществляла мобильная бригада по иммунизации Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которые работают с начала вакцинации, имеют большой опыт. В этот день медики вакцинировали 120 человек, все находятся под контролем, чувствуют себя хорошо

Из этого же флакона прививку сделали ещё 9 людям, побочных эффектов у всех остальных не зафиксировано.

Стало известно о военной, умершей после вакцины Covishield Страна

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Через несколько дней после вакцинации, у девушки не было жалоб по состоянию здоровья. Однако уже вечером, 23 марта, во время прогулки на улице, она потеряла сознание. Прохожие вызвали “скорую“ помощь, но медики, которые приехали на вызов лишь констатировали смерть.

Известно, что у девушки была гипертоническую болезнь.

Для установления точной причины смерти буде проведена судебно-медицинская экспертиза. Предположительно, девушка могла умереть из-за расстройства в кровообращении, смерть могла наступить впоследствии оторвавшегося тромба.

Стало известно о военной, умершей после вакцины Covishield Страна

Стало известно о военной, умершей после вакцины Covishield Страна

Ранее сообщалось о том, что в Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19.

Позже в МОЗ пояснили смерть.