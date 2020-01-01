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Спасатели показали фото метели в Карпатах: Похолодало до -17

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Видимость в регионе не превышает 30 метров.
Спасатели показали фото метели в Карпатах: Похолодало до -17
Спасатели показали фото метели в Карпатах: Похолодало до -17
Черногорский горный поисково-спасательный пост / Facebook

В Карпатах начался сильный снегопад. Также там сильно похолодало. Фото метели в горах показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

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В сообщении указывается, что на горе Поп Иван Черногорский в среду, 24 марта, сохраняется облачная погода. Видимость не превышает 30 метров. Температура воздуха опустилась до -17 градусов. В это же время был зафиксирован северо-восточный ветер со скоростью 11-12 м/с.

В свою очередь в ГСЧС (Государственной службе по чрезвычайным ситуациям) предупредили об умеренной снеголавинной опасности. Она сохраняется на среднегорье во Львовской области и на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской области. Объявлен второй уровень опасности.

Объявлена снеголавинная опасность
Объявлена снеголавинная опасность
Укргидрометцентр

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Как бы то ни было, вскоре в Украине может потеплеть до +20 градусов. Ранее сообщалось, что по словам синоптика Укргидрометцентра, с вероятностью до 70% погода может улучшиться уже к следующим выходным, 3-4 апреля.

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Теги: погода, снег, Карпаты, метель, мороз, лавина
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