Спасатели показали фото метели в Карпатах: Похолодало до -17

Видимость в регионе не превышает 30 метров.

В Карпатах начался сильный снегопад. Также там сильно похолодало. Фото метели в горах показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

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В сообщении указывается, что на горе Поп Иван Черногорский в среду, 24 марта, сохраняется облачная погода. Видимость не превышает 30 метров. Температура воздуха опустилась до -17 градусов. В это же время был зафиксирован северо-восточный ветер со скоростью 11-12 м/с.

В свою очередь в ГСЧС (Государственной службе по чрезвычайным ситуациям) предупредили об умеренной снеголавинной опасности. Она сохраняется на среднегорье во Львовской области и на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской области. Объявлен второй уровень опасности.

Объявлена снеголавинная опасность Укргидрометцентр

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Как бы то ни было, вскоре в Украине может потеплеть до +20 градусов. Ранее сообщалось, что по словам синоптика Укргидрометцентра, с вероятностью до 70% погода может улучшиться уже к следующим выходным, 3-4 апреля.