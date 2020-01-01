Обязательные маски на улице: как полиция поступит с нарушителями

Правоохранителям теперь придется реагировать на тех, кто не носит маску на улице.

Полиция будет реагировать не на всех нарушителей масочного режима depositphotos.com

Полицейские не будут штрафовать всех нарушителей масочного режиме в красной зоне карантина. Сначала полицейские будут взывать к сознательности граждан. Об этом в комментарии изданию “Страна” сообщил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

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Ранее решением Кабмина для “красной“ зоны карантина были ужесточены правила ношения масок – теперь они нужны даже на улице. По словам Тракало, людей, которые пока не привыкли к этому ограничению, лучше убеждать, чем штрафовать.

“Полиция будет обращать внимание граждан, которые нарушают масочный режим, что в стране тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Это аргумент лучше, чем штрафные санкции, так как мы видим неутешительную статистику заболевания за последние недели”, — заявил Тракало.

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Спикер полиции предупреждает, что тех, кто категорически отказывается соблюдать карантинные правила, всё же будут привлекать к административной ответственности.

“Если аргументы не будут услышаны, тогда у полиции есть механизм штрафов: вынесение протоколов или постановлений о штрафе. Постановление о штрафе составляют на месте — 170 гривен. Протокол направляется в суд. В таком случае, нарушитель может оплатить 17 тысяч гривен. Такие санкции будут выноситься в тех случаях, если человек нарушает масочный режим в транспорте или в госучреждениях”, — сообщил Трекало.

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Представитель МВД уточнил, что полицейские будут учитывать обстоятельства правонарушения и в соответствии с ними принимать решение о том, нужно ли на него реагировать.

“Если человек гуляет по парку один, сохраняет социальную дистанцию, маска у человека, условно говоря, не на носу, а опущена ниже — ничего страшного нет. А если это будет группа граждан, то полиция будет обращать внимание на то, что нужно придерживаться масочного режима”, — пояснил Тракало.

Напомним, ранее в Украине изменили правила ношения масок в “красной“ зоне карантина. Теперь ношение масок на территориях общего пользования в регионах с “красным“ карантином стало обязательным.