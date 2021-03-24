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Минздрав обновил зоны карантина: подробности

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В "желтой" зоне карантина осталась только одна область.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 24 марта, обновило список областей по зонам карантина. В “желтой“ карантинной зоне только одна область, свидетельствуют данные Минздрава.

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Сейчас в “красную“ зону карантина входят Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.

В этих регионах в течение трех дней подряд значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения. В Киеве и в Житомирской области также превышен показатель загруженности коек с кислородом.

В “оранжевой“ зоне - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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Сейчас только одна Херсонская область находится в “желтой“ зоне карантина.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека, а 30 773 – умерли. Продолжали болеть 272 861 человек.

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Теги: Министерство здравоохранения, Украина, карантин, коронавирус, СOVID-19
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