Волонтеры сообщили, что реанимации Харькова полностью заполнены

В харьковских больницах не хватает коек для пациентов с СOVID-19.

В больницах Харькова, который входит в “оранжевую“ зону карантина, не хватает коек со стационарным кислородом для лечения пациентов с СOVID-19. Об этом говорят харьковские волонтеры в сюжете ТСН.

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Волонтеры утверждают, что в больницах Харькова реанимации заполнены больными с коронавирусом, а свободных кислородных точек не осталось. Поэтому больных везут в районные больницы, но там тоже койки заканчиваются.

Однако, заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк не считает ситуацию критической. По его словам, в харьковских больницах хватает концентраторов, есть реанимационные кровати, определенное количество ИВЛ-ов, планируется подключение дополнительных точек к тем, которые используются в инфекционной больнице.

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Ранее заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что Харькову из-за увеличения количества больных с коронавирусом нужно примерно 250 медиков для формирования дополнительных бригад в опорные больницы.

Напомним, что вчера, 23 марта, в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 342 человека. Это максимум с начала пандемии.